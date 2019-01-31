По делу о хищении топлива у "Газпрома" арестован первый подсудимый

Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, подозреваемого в мошенничестве и участии в преступной организации.

Как передает РИА Новости, Романов отправлен в СИЗО до 30 марта. Принимая данное решение, судья пояснила, что оснований для домашнего ареста газовика нет оснований – есть опасение, что подсудимый может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей.

Арест Романова произведен в рамках обширного уголовного дела о хищении газа у "Газпрома" на Северном Кавказе.

Следственный комитет России просит служителей Фемиды отправить за решетку также советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукоева, гендиректора "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, и гендиректора "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых российских сенаторов — 32-летнего Рауфа Арашукова, представителя от Карачаево-Черкесии. Его подозревают в организации убийства двух человек, участие в преступной группировке и давлении на свидетелей. Он был арестован на два месяца.

Всего же по делу семьи Арашуковых проходят уже пять человек, включая отца Рауфа Арашукова, Рауля Арашакова. По делу о хищении 30 миллиардов рублей проведено уже больше 40 обысков, в ходе которых находят все новые и новые факты.