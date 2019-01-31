Московских экстрасенсов-мошенников подозревают в краже 10 миллионов рублей

Группа мошенников, которая базировалась в Москве, может быть причастна к краже у доверчивых граждан до 10 миллионов рублей. Пока следователи возбудили уголовное дело на основе заявления двух женщин из Коми. У них злоумышленники похитили 1,2 миллиона рублей, сообщает агентство "Интерфакс".

Подозреваемых задержали на территории Тушинского механического завода, где они обустроили настоящий "центр экстрасенсорной помощи": предлагали по телефону снимать порчу, сглаз, чистить карму и гадать. Всего в группу входили 8 жителей Москвы. Предполагаемого главаря арестовали в городе Обнинске.



По данным следствия, жертвами мошенников могли стать 10 человек.