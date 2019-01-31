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Ситуация на Украине 1 час назад
Детектор лжи для народа и торт в виде руин Кремля: на Украине становится все веселей
ЦИК Украины зарегистрировал еще одного кандидата в президенты — это шоумен Владимир Зеленский. Он сразу же возглавил рейтинг претендентов на пост главы государства, потеснив Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Результаты соцопросов уже прокомментировали в Вашингтоне. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: Америка не откажется от своих интересов в стране, кто бы ни победил на выборах.
Если гражданских отсечь и маршировать среди военных, то и в мешковатой куртке можно попытаться выглядеть браво. Помогают соратники: министр инфраструктуры Омелян на юбилей заказывает себе торт "Руины Кремля" (похожим — в виде Кавказа и Каспия — в 1942 году подавился Гитлер). Но даже украинские националисты на факельных шествиях в Киеве милитаристскую риторику Порошенко уже не считают зажигательной.
- Это попытка выехать на молодо крови в политику. Порошенко националист? Да какой он националист, он бизнесмен, его интересуют только деньги.
300 гривен за каждый голос, отданный в пользу Порошенко, предлагает учитель на школьном родительском собрании в Донецкой области.
- А если я вообще не хочу участвовать в вашем цирке, расстреляете?
- Нет, расстреливать никто никого не будет, но советую вам и вам подобным не лезть на рожон.
А Юлия Тимошенко идет в народ. Со свитой протискивается по тесным рядам черниговского рынка. Покупает сразу три вышиванки и килограммовый шмат сала, демонстрируя гипертрофированное "украинство".
При этом команда, способная реально управлять страной, кажется, есть только у лидера оппозиции Юрия Бойко. В программе партии "За жизнь" и преодоление церковного раскола, и мир на юго-востоке, и бесплатная медицина.
"Придется восстанавливать медицину практически с нуля. Люди ставят вопросы о скорой помощи. Они не понимают, почему она не приезжает, когда человеку плохо", — рассказывает Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады Украины.
Около 70 тысяч врачей уехали из страны и поехали в Европу на заработки. Реформа здравоохранения на Украине привела к тому, что в стране эпидемия кори — 50 тысяч заболевших и 15 умерших, а вакцины не найти. Кандидат в президенты Олег Ляшко, который сам за эту реформу и голосовал, делает прививку ночью — по знакомству.
В своих предвыборных роликах Ляшко раздевается много и с удовольствием, даже в кулинарной передаче он в одном фартуке. Таких "разоблачений" будет еще немало, обещает кандидат Владимир Зеленский, предлагая электорату выбрать лозунг и цвет уличных билбордов.
Кандидат Игорь Шевченко — тот самый, который в Давосе набрал бесплатных шапочек — уже выбрал синий, объявив ворованный головной убор символом своей предвыборной кампании. И вот уже всем претендентам предлагают пройти психиатрическую экспертизу.
"Я считаю, что надо обследование у психиатра пройти. Мы же видим, сколько шизофреников и психически больных людей у нас в парламенте", — объясняет журналист Дмитрий Гордон.
Но и эту здравую идею, как многое сейчас на Украине, немедленно доводят до абсурда: заместитель генпрокурора намерен на детекторе лжи проверить каждого украинца на предмет лояльности к действующей власти.
"Я бы пропустил всех. Если это делать выборочно, сосед на соседа стучать будет, обижаться будут. Таковы реалии Украины", — считает Анатолий Матиос, заместитель генерального прокурора Украины.
А повседневные реалии Украины таковы: прямо под камерами видеонаблюдения на выходе из суда житель Николаева расстреливает из карабина своих соседей — супружескую пару, которой он задолжал крупную сумму.
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