Скандал с реставрацией станции "Сокольники": москвичи в шоке

Пользователи соцсетей вновь обрушились с критикой на реставраторов, которые в очередной раз лишили привычного облика объект культурного наследия столицы. Речь идет о восстановлении барельефа станции метро "Сокольники". Москвичи в шоке. Реставраторы уверяют, что замысел сохранили.

Редкий прохожий не вздрогнет, увидев, во что после реставрации превратился исторический барельеф на павильоне станции метро "Сокольники". Лица искажены гримасами боли, а иные фигуры мало напоминают человеческие.

- Примерно такие же фигурки я лепил, когда был маленький!

А вот как барельеф выглядел до реставрации: обратите внимание, фигуры практически лишены лиц, по словам сына архитектора станции Ивана Таранова, именно таков и был первоначальный замысел скульптора.

"Здесь не было задачи добиться, что это человек работает — вот у него ноздри, ресницы, уши и так далее. Нет! Это был подвиг массы! Когда я там проехал и увидел то, что сделано, меня это просто ошарашило", — рассказывает Андрей Таранов, заслуженный архитектор РФ.

На барельефе увековечены метростроевцы в шахте с вагонетками и отбойными молотками. "Сокольники" — первая конечная станция первой линии метрополитена в СССР. Именно отсюда 15 сентября 1935 года отправился в путь первый в истории метро поезд с пассажирами, которыми были руководители государства, всесильные наркомы и те самые комсомольцы.

Если верить барельефу в его нынешнем виде, метрополитен строили окончательно развинтившиеся франкенштейны, сюрреалистический человек с двумя ртами и рабочий из другой галактики — то ли с клювом, то ли с хоботом вместо лица. Все вместе это стало похоже то ли на армию Урфина Джюса из "Волшебника Изумрудного города", то ли на батальную сцену из "Властелина колец". Правда, у столичного Департамента культурного наследия пока нет претензий к исполнителю работ.

"Реставраторы не меняли и не фантазировали. Они просто очистили позднее наслоение, и сегодня барельеф выглядит именно так, как в 1935 году в день открытия станции "Сокольники", — утверждает Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Кто же прав? Мы разыскали несколько фотографий станции "Сокольники" 30-40-х годов. Ни на одной из них не удалось найти и намека на вылепленные скульптором лица с гримасами. Кроме того, павильон является объектом культурного наследия, то есть памятником, реставрировать который должны специалисты и по особым правилам.

"Был объявлен тендер на выполнение работ, установлена цена. И контракт был заключен с той организацией, которая предложила меньшую цену. По отношению к памятнику это абсолютно неверный подход", — считает москвовед Екатерина Ванеева.

Тендер на огромную сумму в 679 миллионов рублей выиграло некое ООО "Стройстандарт", в списке объектов которого еще одна историческая станция метро "Красные Ворота" — ее варварская реконструкция также завершилась громким скандалом. Можно ли вернуть памятникам первоначальный вид, большой вопрос. Ну и, разумеется, немалые дополнительные траты из бюджета.