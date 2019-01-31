Арестован зампред правительства Ленинградской области

Зампредседателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль арестован по обвинению в организации особо крупного мошенничества. Соответствующее постановление было вынесено Дзержинским районным судом, передает ТАСС.

Мошенничество имело место шесть лет назад. Тогда Коваль еще не работал в правительстве Ленобласти. Он работал над строительством газовой инфраструктуры в Вологодской области.

Еще один фигурант уголовного дела – Александр Шульга – находится в следственном изоляторе.