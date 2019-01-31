В Балашихе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров

В Балашихе (Подмосковье, Николо-Архангельский район) загорелся ангар. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. ЧП произошло по адресу Восьмая линия, дом 13, уточняет РИА Новости.

В настоящее время огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет.