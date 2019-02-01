Рабочий сорвался с крыши во время уборки снега в Москве

Падением с высоты третьего этажа закончилась для сотрудника столичных коммунальных служб уборка снега на Бауманской улице — работавший без страховки мужчина сорвался с крыши. Очевидец снял на видео момент падения.

Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 31 января в доме №56. На крышу трехэтажного здания поднялся один из рабочих с лопатой, тогда как его коллеги дежурили внизу. Снег он убирал резво, не обращая внимания на то, что сбрасывает вниз и часть кровли.

ЧП произошло, когда мужчина поднялся вверх по двускатной крыше и попытался организовать сход небольшой "лавины", но в результате он сам поскользнулся и сорвался вниз, приземлившись на недавно сброшенный снег.

На помощь пострадавшему бросились его товарищи: они самостоятельно подняли его на ноги, похлопали по спине и отвели в подсобку. О состоянии мужчины ничего не сообщается. Информации о том, обращался ли он за помощью к медикам, нет.