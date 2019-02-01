1 февраля 201914:37
Подросток упал под поезд московского метро
На станции метро "Сходненская" московского метро на рельсы перед прибывающим поездом упал подросток, он выжил, передает РИА Новости.
Подростка (им оказался уроженец Киргизии) спасло то, что он попал в спасательный желоб между рельсами. Машинист, увидев человека на путях, применил экстренное торможение, но по инерции поезд все же наехал на мальчика.
Очевидцы, которых расспросили полицейские, рассказали, что подросток "совершил прыжок самостоятельно".
Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии уже восстановлено.
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