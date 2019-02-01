1 февраля 201915:17
Сердце отказало: ангарский водитель устроил ДТП и умер
Последние секунды жизни водителя в Ангарске попали на видео, снятое регистратором очевидца: у пожилого мужчины, находящегося за рулем своего автомобиля, отказало сердце.
Инцидент произошел в минувший четверг, 31 января, в Иркутской области. Легковой автомобиль съехал с проезжей части, пересек автомобильное кольцо, сбив дорожный знак, вылетел дорогу, а затем попал в кювет.
К машине подбежали очевидцы и обнаружили, что водитель уже не подавал признаков жизни. Врачам скорой оставалось лишь констатировать его смерть.
За рулем автомобиля находился 66-летний местный житель. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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