Омская пенсионерка все же поменяла советский паспорт на российский

Жительница Омска, которая все 28 лет с момента распада СССР прожила с советским удостоверением личности, получила паспорт РФ.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Он подчеркнул, что 63-летняя женщина подала заявление в период действия акции "Милосердие", а потому она не платила штраф и не привлекалась к административной ответственности. С нее взяли только госпошлину за новый паспорт.

Командыков отметил, что акция "Милосердие" направлена на оказание помощи малоимущим гражданам и лицам без определенного места жительства, в том числе и в оформлении документов.

Обратить внимание на пожилую женщину, которая своевременно не сменила советский паспорт и из-за этого не получает пенсию, нигде не прописана и не может устроиться на работу, местную полицию заставили публикации средств массовой информации, которые сообщили, что омичка не пыталась получить российский паспорт, опасаясь штрафа за проживание без документа, удостоверяющего личность. Его размер – от 2000 до 3000 рублей – составлял ее месячный заработок.