Александр Рар: Европе нужна эмансипация от Америки

"Американские санкции направлены на разрушение экономики России, а европейские нет", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" немецкий политолог Александр Рар. "Европа будет находить общий язык с Россией", — подчеркнул он.

Примером выхода европейцев из-под абсолютного контроля со стороны Америки политолог назвал создание Великобританией, Францией и Германией механизма расчета с Ираном в обход американских санкций. "Это большой тест, серьезный тест на зрелость Европейского Союза. Немцы и французы давно говорили, что не согласны с американскими санкциями в отношении Ирана. Сейчас на деле создан механизм, позволяющий обойти американский диктат".

Рар назвал это эмансипацией европейцев от американцев и заявил, что такой же механизм может быть применен и к России.



Европейские и иранские компании планируют осуществлять все операции без привязки к доллару через специальное агентство, штаб-квартира которого будет находиться в Париже. Директором будет представитель Германии.

В долгосрочной перспективе этот европейский механизм будет открыт для компаний из третьих стран, желающих торговать с иранской стороной. Правда, по оценке экспертов, механизм может заработать не раньше, чем через несколько месяцев в связи с не устраненными пока техническими проблемами.