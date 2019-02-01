В Тверской области нетрезвый мужчина разнес головой аптечную дверь. Видео

Инцидент произошел в вечернее время в Кимрах: нетрезвый мужчина без видимых причин набросился на аптечную дверь. После ударов бутылкой, руками и головой, стекло разбилось.

Нападению предшествовало бурное выяснение отношений с неизвестной девушкой, идущей с ребенком. Мужчина, несущий пакеты, догнал ее, о чем-то с ней говорил и пытался обнять, а после нескольких пощечин рассвирепел и побежал вымещать свою ярость на аптеке.

Имя хулигана и причина его поступка в настоящее время не известны.