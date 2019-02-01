Ухов и еще 11 российских легкоатлетов признаны виновными в использовании допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) выпустил релиз, в котором сообщается, что 12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Среди них самыми титулованными являются Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках высоту Иван Ухов и чемпион мира 2014 года в помещении Люкман Адамс, выступающий в тройном прыжке. Также виновной была признана бронзовый призер Игр-2012 Светлана Школина (прыжки в высоту). Она и Ухов будут лишены олимпийских наград. Кроме того, они отстранены на четыре года, начиная с 1 февраля 2019 года. При этом результаты Ухова, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го аннулированы. Также аннулированы результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015-го.

Кроме них признаны виновными: Татьяна Фирова (бег), Татьяна Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Иван Юшков (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска) и Екатерина Галицкая (бег).

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин уже прокомментировал сложившуюся ситуацию и в интервью РИА Новости заявил, что не удивлен решением CAS. Кроме того, он уверен, что появятся новые решения и по другим атлетам.

"Этот список мы знали, думаю, он не заключительный, еще будут другие фамилии, будут другие решения, — заявил Шляхтин. — У нас еще впереди перепроверка данных московской лаборатории".

Отметим, что в релизе сообщается, что данные решения приняты на основе доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.