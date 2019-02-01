Якутские власти опровергли сообщения об отказе принимать русскоязычных детей в школу

Прием в национальную школу "Айыы Кыhата" в Якутске идет по прописке, в соответствии с законом, подано более 100 заявлений на обучение, из них более 30 — на русском языке.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе городской администрации Якутска, подчеркнув, что позиция мэрии состоит в том, что права всех детей должны быть защищены и реализованы в соответствии с законом об образовании.

С опровержением выступил и глава Якутии Айсен Николаев, который подчеркнул недостоверность информации о недоступности школы "Айыы Кыhата" для русскоязычных детей.