"Похищение" дочери: Ирину Усок задержали, когда она прилетела из России в США

Российские дипломаты и юристы намерены оказать всю возможную помощь российской актрисе театра и кино Ирине Усок. Она задержана в аэропорту Нью-Йорка и помещена под стражу по обвинению в похищении собственной дочери. За это преступление в Штатах ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ирину сейчас содержат в тюрьме в Нью-Джерси. Дочь забрали полицейские и передали биологическому отцу, гражданину США. Его имя не называется.

Российскую актрису арестовали прямо в аэропорту имени Джона Кеннеди. Ирина Усок вместе с дочерью прилетела в Нью-Йорк, ни от кого не скрываясь. Рейс из Москвы. Но на паспортном контроле ей предъявили обвинение в киднеппинге, то есть в похищении ребенка.

"Как мать может украсть своего собственного ребенка у самой себя? Официально она не замужем, мужа у нее нет", — говорит заместитель художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Владимир Завикторин.



Коллеги по театру, конечно, шокированы. С возлюбленным не было никаких сцен, страстей. Просто знали, что в 2015 году Ирина уехала в США. Сразу сказала, что не навсегда. Взяла творческий отпуск по личным обстоятельствам. Вот одно из немногих интервью того периода:

"Я недавно встретила любовь всей своей жизни. Этот человек индус. Живет в Нью-Йорке. Я познакомилась с ним два года назад, и он просто перевернул все мое мироощущение".

А потом период затишья. В соцсетях Ирина практически ничего не писала, публиковала минимум фотографий. Даже когда родилась дочь, ни одного снимка с отцом ребенка. Не свойственная артистам закрытость. Американский роман подошел к концу. Ирина вернулась в Россию, в театр "Содружество актеров Таганки". Играла спектакли, репетировала, часто брала с собой и двухлетнюю дочь.

"Она замечательная мать. Она очень любит свою дочку, вот все, что я могу сказать", — говорит актриса Анастасия Балякина.

Отец девочки свою любовь превратил в дешевую драму. Судя по тому, что Ирина Усок возвращалась в США с дочерью, конечно, никакого похищения не было. Но мужчина обратился в полицию, обвинил бывшую возлюбленную в серьезном преступлении. Так часто поступают, чтобы забрать ребенка у матери-иностранки. Но у россиянки есть шанс доказать, что это клевета.

"Если она уезжала в Россию с ребенком с согласия мужа, без его прямого запрета и он знал, что она выезжает, в таком случае действия супруга будут признаны злоупотреблением правом", — говорит адвокат, специалист по международному праву и семейным делам Мария Ярмуш.

По словам юристов, Ирине Усок сейчас нужен, прежде всего, хороший адвокат, который поможет максимально быстро выйти из американской тюрьмы под залог. Российское консульство о ситуации знает и оказывает необходимую поддержку.