Слепящая красота: москвичка лишилась зрения после визита к косметологу
Она хотела хорошо выглядеть на новогоднем корпоративе, а в результате практически ослепла на один глаз. Пациентка частной косметологической клиники потеряла зрение после рутинной процедуры. Так называемые уколы красоты обернулись неутешительным диагнозом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Снова по врачам и снова неутешительный диагноз.
"Врач сказал, что ничего сделать не может — глаз ослеп, зрительный нерв мертв", — говорит Александра
Медики разводят руками — шансов вернуть зрение Александре Лисициной практически нет. Так плачевно закончился для нее обычный визит к косметологу. В частной клинике предложили сделать несколько уколов красоты.
"Когда только ввели препарат, у меня моментально почернело в глазах. Сначала в одном стало все вокруг стало черным, а во втором все волнами пошло. Сначала подумали, что мне плохо стало", — говорит Александра.
Ампулы молодости — так называемый филлер. В умелых руках это лекарство против морщин. Но стоит чуть ошибиться с уколом, и тромбоз зрительного нерва обеспечен.
"Это характерно для некорректного введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Сочетание неподготовленности специалиста с неспособностью оказать экстренную помощь", — отмечает ведущий пластический хирург Института пластической хирургии и косметологии Антон Захаров.
Александра рассказывает, что первое время косметологическая клиника обещала помогать во всем. Когда стало понятно, что сложнейшую операцию делают только за рубежом и стоит она четверть миллиона евро, отвечать на звонки там перестали.
Еще недавно здесь встречали пациентов, но сейчас на специализированную клинику это помещение никак не похоже. Простой офис в аренду по соседству с другими компаниями. Когда история Александры Лисициной получила огласку, вывеску сняли, а персонал быстро съехал. Двери процедурных кабинетов опечатаны, на ресепшене никого. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, угрожающих жизни и здоровью".
"В рамках уголовного дела допрошено руководство и сотрудники частной клиники. После прохождения пострадавшей лечения будет назначена судебно-медицинская экспертиза", — сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Оксана Пищулина.
Все это не мешает косметологической клинике продолжать свою сомнительную деятельность. Вот ее руководители на конгрессе в Европе рекламируют препараты для омоложения. Но на вопрос о пострадавшей у директора ответ короткий:
- С чем связано все это было — с некачественным препаратом или низкой квалификацией?
- К сожалению, мне нечего вам сказать.
- Как так?
- Спасибо, до свидания.
О директоре Гургене Моклозяне многое известно в Росздравнадзоре. Ведомство нашло целый букет нарушений в его клинике.
"В ходе проверки были выявлены просроченные филлеры. Один из них, видимо, был использован для оказания услуги. Не было измерительных приборов, то есть невозможно установить, при каком температурном режиме они хранились", — подчеркивает руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутнитский.
Поход к косметологу перечеркнул жизнь и карьеру Александры: ведущий специалист НИИ, она не может ни работать, ни даже просто отвезти ребенка в школу.
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