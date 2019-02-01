Хачанов принес еще одну победу сборной России в матче Кубка Дэвиса против Швейцарии

В швейцарском Биле продолжается матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Швейцарии. Вслед за Даниилом Медведевым свою одиночную встречу выиграл и Карен Хачанов. Он оказался сильнее швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. Россиянин добился победы над соперником в двух партиях со счетом 6:3, 7:5. Теперь сборной России достаточно набрать одно очко, чтобы обыграть швейцарскую команду.

2 февраля на турнире состоится парная встреча, в которой Андрей Рублев и Евгений Донской сразятся с Лааксоненом и Хюслером.