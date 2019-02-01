На западе Кубы прогремел взрыв, специалисты полагают, что это метеор

Взрыв прогремел в небе над провинцией Пинар-дель-Рио на Кубе, очевидцы сообщают о столбе дыма в небе, метеорологи объясняют это возможным падением метеорита.

По информации РИА Новости, очевидцы с места происшествия сообщали о мощном взрыве, а в небе был виден огонь и столб дыма​​​. Другие предполагают, что это взорвался военный самолет (эту версию опровергла официальная газета "Гранма"). Национальная метеорологическая служба США сообщила о возможном падении метеорита в районе города Виньялес провинции Пинар-дель-Рио.