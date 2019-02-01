Кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попала в ДТП

В ДТП попал автомобиль депутата, председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидата в президенты Ольга Богомолец.

В результате ДТП у Богомолец травмировано правое плечо и правая нога.

Это произошло в Одессе на углу улиц Канатной и Большой Арнаутской улиц. В автомобиль Богомолец влетел ВАЗ.

Ольга Богомолец сидела впереди на пассажирском сидении. В это место и врезался автомобиль. Скорую помощь пострадавшая вызывать не стала, передает РИА Новости.