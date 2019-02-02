Российскую актрису Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи до 20 марта

Российскую актрису Ирину Усок, задержанную в США, освободили из-под стражи как минимум до следующего заседания, которое назначено на 20 марта.

Об этом сообщили в российском генконсульстве со ссылкой на адвокатов Усок, передает "Россия 24".

Россиянку задержали в аэропорту Нью-Йорка по прибытию, власти предьявили ей обвинение в препятствовании праву на опеку ребенка. Речь идет о дочери Ирины, которую она родила на территории США и потом увезла в Москву. Якобы сделала Усок это без уведомления биологического отца девочки. По предварительным данным, ребенка сейчас передали в его семью.