Кипр ужесточает политику выдачи "золотых" паспортов

Кипр ужесточает предоставление "золотых" паспортов крупным инвесторам в экономику, соответствующий законопроект вступит в силу с 31 января 2020 года.

"Почетная" натурализация будет разрешена при соблюдении определенных условий​​​, которые будут выработаны до 2020 года, сообщает РИА Новости.

Инициаторы закона отмечали, что Кипр в последние время критикуется Евросоюзом за предоставление "золотых" паспортов и за политику в этой области, которая нередко ограничивается инвестициями в элитное жилье.

На Кипре для получения такого почетного паспорта необходимо было вложить в экономику пять миллионов евро, в 2016 году порог был снижен до двух с половиной миллиона.

Согласно данным МВД Кипра, за период 2014-2017 годов гражданство получили три тысячи инвесторов и членов их семей.