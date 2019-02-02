ВМФ России получает системы, вызывающие у противника галлюцинации

В Военно-морской флот России начались поставки станций визуально-оптических помех, ослепляющих противника и вызывающих у него галлюцинации, головокружение и тошноту.

Станции "Филин" поставляет холдинг "Росэлектроника". Их уже установили на фрегатах "Адмирал флота Советского Союза Горшков" (передан в ВМФ в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов", проходящем испытания​​​. В будущем станции получат еще два фрегата, передает РИА Новости.

Действие "Филина" основывается на модуляции яркости светового излучения; это ведет к кратковременным расстройствам органов зрения. Также "Филин" способен подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы наведения противотанковых управляемых ракет.

На испытаниях аппаратуры добровольцы говорили, что прицельную стрельбу по мишеням, прикрываемым станцией, вести невозможно из-за того, что цель не видно. Другие отмечали галлюциногенный эффект воздействия ("пятно света плавает перед глазами") и жаловались на головокружение, тошноту и признаки дезориентации в пространстве.