Американская трагедия: судьба актрисы Ирины Усок и ее ребенка

Российскую актрису Ирину Усок освободили из-под стражи в зале суда. В США ее обвиняют в похищении дочери. Сейчас у неё одна цель – увидеться дочерью, которую она якобы украла. Девочку, которой нет и трех лет, сейчас, по разным данным, передали либо органам опеки, либо сестре отца. Его самого сейчас на территории Штатов нет.

"Единственной целью задержавших было получить письменные признания в том, что отцом ребенка является американский гражданин Ричард Битетти, — говорит вице-консул генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский. — Ирина признала этот факт в письменном виде и была отправлена в тюрьму, где находилась до заседания суда".

Ордер на задержание оформил отец. Вот что известно об этой истории из СМИ: Ричарда Битетти, американца с итальянскими корнями, Ирина встретила около трех лет назад в Штатах. Родилась дочь Николь, по паспорту она американка. Отец девочки, если верить газетам, — человек с сомнительным прошлым. Два года назад, например, он попал в тюрьму за торговлю наркотиками, но быстро вышел под залог. Когда Ирина забеременела, требовал сделать аборт. Отношения после появления ребенка окончательно испортились, и актриса с дочкой уехала в Россию.



"Ирина наша актриса, которая жила в Америке во время своего декретного отпуска, где она родила свою дочь. С ней она приехала в театр, играла спектакли, и потом поехала обратно по своим делам, — рассказывает Владимир Завикторин, заместитель художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки". — Как мать может украсть своего собственного ребёнка у самой себя? Непонятно. Официально она не замужем".

Мужчина, имя которого актриса даже не занесла в свидетельство о рождении дочери, сообщил в полицию, что, мол, ребенка украли.

"В соответствии с семейными законами всех штатов США, если кто-то из родителей, даже если они не состоят в браке, берет ребенка и увозит его в другую юрисдикцию без согласования со вторым родителем, это рассматривается как родительское похищение ребенка. Если увозят за пределы США – это международное похищение ребенка", — поясняет адвокат Григорий Красовский.

Зачем Усок на этот раз полетела в Америку, непонятно. Ее коллеги по театру говорят, что она планировала вояж буквально "на несколько дней".

"Препятствование осуществлению права по опеке" — так звучит официальное обвинение. В театре актрису стараются поддержать.

"Она замечательная мать, прекрасная актриса и хороший человек. И сейчас просто попала в сложную ситуацию. Могу сказать, что вся помощь уже организована, мы делаем, что можем", — говорит Анна, сотрудник пресс-службы "Содружество Актеров Таганки".

"Как не встать на сторону одной из лучших актрис нашего театра и, во-вторых, матери собственного ребенка, которого у нее просто отобрали!? – восклицает Владимир Завикторин. — Вы представляете трагедию матери и трагедию ребенка, которых разлучили? Она ее два года воспитывала, не отходила от нее ".

Дела по детям от браков за рубежом тянутся, как правило, годами. Взять хотя бы историю с бывшей актрисой МХАТ имени Горького Натальей Захаровой. В 1993 году она вышла замуж за француза Патрика Уари, у них родилась дочь Маша. Захарова потребовала развода, суд решил оставить ребенка матери – и началось… Родители делили права на дочь 16 лет. Она говорила, что Уари бьет дочь. Он обвинил её в поджоге своей квартиры. Захарова попала за решётку, сначала французскую, потом российскую; помилована в 2011 году. Дочь уже успела вырасти, по-русски, кстати, не говорит. Ну а история Ирины Усок, выходит, в самом начале.

"Наши дипломаты активно занимаются этой историей; другое дело, правоохранительные органы Америки — это достаточно заскорузлая система, где очень сложно чего-нибудь немедленно добиться, — говорит адвокат Анатолий Кучерена. — Большая надежда на то, что она все-таки договорится с отцом ребенка, его поведение, его действия крайне важны для ее будущего".

С актрисой сейчас работают частные адвокаты. Их главная цель – организовать встречу с ребенком. Американские власти хотели передать Николь отцу, хотя он не вписан ни в один относящийся к ней документ. Девочку, которой нет и трех лет, сейчас, по разным данным, передали либо органам опеки, либо сестре отца. Его самого сейчас на территории Штатов нет. Ирине Усок грозит несколько лет тюрьмы. Следующее заседание намечено на 20 марта в суде Нью-Джерси.