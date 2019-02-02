Патриарх отметил 10-летие интронизации

Неожиданный опрос на приеме в честь 10-летия интронизации Патриарха. И хотя мы никакие не богословы, в качестве эпиграфа — один религиозный сюжет. Прием прошел в храме Христа Спасителя, в его трапезной, но путь туда шел через музей храма. Там к Патриаршему юбилею открылась уникальная выставка. Чего только ни увидишь в музеях, в частности, поистине редчайшие иконы. На одну обратим особое внимание. На ней — святой с песьей головой. Это святой Христофор.

Такому странному облику есть два объяснения. Согласно одному, у него была безобразная внешность, но ее компенсировала любовь к Богу. Согласно другому, он, напротив, был так хорош собой, что ему не давали прохода женщины, и он вынужден был "маскироваться". Как бы то ни было, святой не последний. На испанском его называют San Cristobal, и это в честь него названа кубинская столица Гавана — San Cristobal de La Habana. На английском — St Chistopher или иначе St Kitts. Отсюда — целое суверенное государство — Сент-Китс и Невис.

Он был канонизирован еще до всех церковных расколов, и святого Христофора почитают и православные, и католики с протестантами. Кстати, икона, выставленная в храме Христа Спасителя, — греческая. И само ее наличие как символ того, что Русская Православная Церковь готова с уважением относиться ко всем.

Об этом же, поздравляя Патриарха, говорил и президент Путин, который при этом не стал скрывать своего отношения к тому, что происходит на Украине.

"Спекуляции, политиканство, паразитирование на вопросах религиозной жизни ведут к разобщению людей, провоцируют злобу и нетерпимость. И именно такой проект, не имеющий отношения к вере, а насквозь фальшивый, навязанный на борьбу за власть, реализуется сегодня на Украине. Прискорбно, что в него оказался втянут и Константинопольский Патриархат. По сути, происходит грубое вмешательство в церковную жизнь. Его инициаторы словно учились у безбожников прошлого века, которые изгоняли верующих из храмов, травили и преследовали священнослужителей. Власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране. Тем не менее оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", — заявил глава государства.

А дальше возникает еще один именно политический момент. Константинопольский Патриарх Варфоломей дал Украине томос, но, как теперь выясняется, сам не едет на интронизацию Епифания. Почему? А не оттого ли, что "новая Церковь" на Украине стала сама искать контакты и с униатами, то есть с Римом? А у Варфоломея на это свои планы. И даже если мы преувеличиваем, что в Киеве перехитрили Стамбул, дело сделано: при всем том что, насколько можно понять, десятивековой раскол христианского мира — трагедия для многих верующих, пока добиться удалось смятения у православных. Вот уже "новый Киев" не признают ни грузины, ни сербы, ни Иерусалимский Патриарх.

Как роль русского Патриарха оценивают те, кто далек и от православия, и от Церкви?

- Среди тех, кого здесь уже можно видеть, есть и христиане, и мусульмане, и иудеи, похоже, и агностики, может, даже и атеисты.

- Наверняка есть, — сказал Карен Шахназаров, народный артист России, гендиректор "Мосфильма".

- Конечно, не воинствующие. Что же Патриарх всех-то приглашает?

- Я думаю, что миссия Православной Церкви — соединять людей разных взглядов. По-моему, Православная Церковь в России всегда объединяла нацию независимо от веры людей.

- Несмотря на то что ее саму пытаются сейчас расколоть.

- Да, пытаются расколоть. Кстати, мне кажется, в этом смысле все-таки это разница между западной ветвью христианской, которая была гораздо жестче. Заметим, что в России были всякие и раскольники, но вообще не было такой жестокости, антагонизма, религиозных войн, какие были у западных христиан.

"Мудрость Русской Православной Церкви и Его Святейшества Патриарха Кирилла в том, что они не разделяют людей. И эта позиция мне очень нравится. Нам нельзя отказываться от нашей истории, от наших героев. Были разные периоды в жизни, но мы все равно — единая страна", — уверен Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

"Я Патриарху сказал, что мы, евреи, как основатели не только иудаизма и христианства, признаем только РПЦ и Его Святейшество Патриарха. Он отметил, что это уже немало", — рассказал Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России.

По мнению главы КПРФ, это "абсолютно мудрая политика". "Все мы под Богом, все мы на этой круглой земле, которой сегодня плохо. И если мы не сплотимся и не объединимся, будет очень плохо. Думаю, хуже, чем в 90-е. Я не помню последние века, чтобы так сложилось, когда в нашей стране одновременно на три главные ветви власти — президентскую, Русскую Православную Церковь и конструктивную оппозицию — набросились самые злобные силы. Причем ведут политику на истребление. Поэтому один выход, как и в 1941-м, — сплачиваться, объединяться, искать союзников, друзей, противостоять этому нацистско-бандеровскому нашествию, которое ломает очень многое", — подчеркнул Геннадий Зюганов.

- Вы поздравили Его Святейшего? Что сказали?

- Я его поздравил. Я был инициатором, чтобы он приехал в Думу и выступил. Это было душевно, очень содержательно. Тема молодежь и будущее сегодня как никогда актуальная. Я недавно посмотрел опрос общественного мнения и порадовался: даже тем, кому 20 лет, мозги "промывали". Мы гордимся Великой Победой, великим космосом, великой наукой, великой литературой, великим русским словом. А стыдимся, что не уберегли страну и так много бедных. Вот, кстати, реальная платформа для того, чтобы сплотиться.

"Русские протестанты должны быть везде и представлять всемирное движение в поддержку Русской Православной Церкви", — сказал Сергей Ряховский, председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской, епископ.

- Протестанты в поддержку РПЦ?

- У нас сегодня юбиляр, с которым я знаком с 1978 года.

- Вот интересно, он зовет не только соседей, но также и мусульмане, и иудеев.

- Да, и христианские конфессии.

- И атеистов я здесь видал.

- Много атеистов. И они первые подошли, между прочим. Видимо, для отпущения грехов.

- Патриарх — неудобно это слово произносить, но произнесу — и с безбожниками ведет диалог. Даже на религиозных телеканалах появились программы "Беседы с атеистами". Необычный поворот.

- На самом деле главное предназначение Патриарха как христианина — это нести слово Божие как раз тем, кто его еще не слышит. И, наверное, прежде всего тем, кто его готов сегодня отвергнуть. Убедить их. Человек, который обретает вдруг веру, — это, наверное, высшая награда для любого священника, для любого монаха, а уж тем более для Патриарха, — считает Сергей Кравец, руководитель Церковно-научного центра "Православная энциклопедия".

- Прав ли Патриарх, что всех зовет? И тех, кто в Бога верит, но еще и сомневающихся?

- Это как общий праздник. Он — Патриарх Московский и всея Руси. Он самый главный, — подчеркнул лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Дальше православия?

- Вообще для всей страны. Нельзя отделить, что пускай только православные придут и возрадуются. Это абсолютный разум, связь времен, людей. Мы же как-то все связаны. У нас сейчас депутаты придумали новое движение, нейтральное — "Земляки". Мы все "земляки". Я выяснил, что у Патриарха родители рядом с моими предками жили: Ульяновская область, в Поволжье. Вот такая связь.

- Я огляделся — православных много. Иудеи, мусульмане, протестанты, агностики попадаются.

- Я не агностик, не атеист и, конечно, пришел поздравить Святейшего Патриарха с десятилетием его служения, потому что это праздник для всех, в том числе и для мусульман, и для католиков. Поскольку Его Святейшество — это такая фигура, которая по своему статусу объединяет, а не разделяет людей. И поэтому так много их собралось в Кремлевском Дворце, — сказал Сергей Мироненко, директор Государственного архива РФ.