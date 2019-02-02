Несколько пассажирских лайнеров не сумели приземлиться в Магадане из-за погоды. Видео

Очевидцы и один из пассажиров запечатлели на видео неудачные попытки приземления самолетов в аэропорту Магадана в субботу, 2 февраля.

Как сообщает ТАСС, авиалайнеры, следовавшие в Магадан из Новосибирска и Хабаровска, были вынуждены приземлиться в Елизово (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке.

Причиной перенаправления воздушных судов авиакомпаний S7 и "Аврора" на запасной аэродром стали погодные условия – сильный ветер помешал им совершить посадку в пункте назначения.

Отметим, что в субботу погода внесла коррективы в работу еще одного российского аэропорта – пять рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга не смогли по расписанию вылететь в Симферополь из-за тумана, ограничившего видимость на взлетно-посадочной полосе.