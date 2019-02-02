Цена контракта для тренера "МЮ" Сульшера: победа над "ПСЖ"

Датский специалист Оле-Гуннар Сульшер, который после увольнения португальца Жозе Моуринью исполняет обязанности главного тренера английского "Манчестер Юнайтед", может получить полноправный контракт. Для этого в Лиге чемпионов надо обграть французский "Пари Сен-Жермен".

Надо сказать, что датчанин очень здорово провел первые месяцы во главе "МЮ", за который он в свое время выступал в качестве игрока: Сульшер установил даже рекорд по числу побед подряд в качестве наставника клуба, превзойдя знаменитого сэра Алекса Фергюсона, выиграв с командой 8 матчей.

Однако до сих пор статус "и.о." у датчанина сохраняется и пока не было ясно, при каких условиях "МанЮнайтед" предоставит ему карт-бланш не до конца сезона, а на 2-3 ближайших года.

И вот инсайдеры Tuttomercatoweb.Com, что условием для подписания полноценного контракта станет победа "красный дьяволов" над "ПСЖ" в матчах 1/8 финала континентальной Лиги чемпионов. В помощь Сульшеру и его команде травма одного из лидеров парижан – бразильца Неймара, который, скорее всего, попустит обе встречи.