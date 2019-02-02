В московском клубе бармен забил посетителя бара до смерти

На Земляном валу в Москве при открытии нового филиала Harat's Pub бармен до смерти забил посетителя клуба.

28-летний клиент просидел в заведении всю ночь, распивая алкогольные напитки. Утром бармен попросил его уйти, молодой человек не согласился. Разгорелся конфликт, в ходе которого бармен избил парня.

Утром уже было обнаружено тело со множественными повреждениями.

Бармена 1992 года рождения задержали, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего". Следствие будет ходатайствовать о заключении бармена под стражу.