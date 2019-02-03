Возглавляемая США коалиции атаковала сирийскую армию

По данным сирийского военного источника, в ночь на воскресенье, 3 февраля, возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии. В результате налета артустановка уничтожена, двое сирийских военных получили ранения.

Инцидент произошел в районе ас-Суккария к западу от города Абу-Кемаль, расположенного на сирийско-иранкой границе на западном берегу Евфрата, передает РИА Новости.

Международная коалиция осуществляет поддержку "Сирийских демократических сил" в борьбе с террористами группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) на восточном берегу Евфрата. Она действует в Сирии без разрешения сирийских властей.