В США пятеро детей погибли в ДТП

В американском штате Мэриленд в результате произошедшей в минувшую субботу автокатастрофы погибли пятеро детей погибли, еще два человека были ранены.

Трагический инцидент произошел около 05:00 утра по местному времени. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находились дети, съехал с дороги, задел несколько деревьев, после чего закружился на заснеженном поле, передает ТАСС.

Погибшие, которым было от пяти до 15 лет, были выброшены из автомашины. Предположительно, в момент аварии дети не были пристегнуты.