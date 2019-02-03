Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

Неожиданный лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины — шоумен Владимир Зеленский — обещает в случае своей победы на весенних выборах сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этих планах "кандидат Зе" рассказал на встрече с послами западных стран. Встреча, по данным издания "Страна.ua", прошла 23 января в представительстве Европейского союза на Украине по инициативе самих дипломатов.

По словам дипломатов, встреча была для Зеленского "холодным душем": шоумен не был готов к предметной дискуссии и сильно нервничал. Особо "наседала" на него посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решении проблемы Донбасса. Неопределенными ответами на этот и другие вопросы Зеленский "всех расстроил и даже обескуражил", пишет издание. Когда же он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с президентом России Путиным, послы спросили у него: не боится ли он, что администрацию президента Украины после этого сожгут радикалы?

Помимо проблемы в коммуникациях с западными структурами Зеленский, вдруг возглавивший президентскую гонку на Украине, столкнулся с серьезной проблемой нехватки структур на местах, которые работали бы опорными пунктами его избирательной кампании. По информации "Страны.ua", с этим помочь Зеленскому может партия бизнесмена Игоря Коломойского УКРОП.