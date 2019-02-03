Японцы не верят, что Абэ сможет вернуть российские острова

По результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что премьер-министр страны Синдзо Абю не сможет решить так называемую "проблему северных территорий" с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.

Опрос, проведенный агентством Киодо, показал: 88,2% респондентов считают, что территориальный вопрос с Россией не будет разрешен при Синдзо Абэ. Положительный ответ выбрали лишь 7,3%.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Япония отказалась от всех прав на Курильский архипелаг по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года. В 1956 году СССР рассчитывал, что Совместная декларация двух стран поставит точку в территориальном споре, но Япония сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы по претензиям Японии состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.