Стать президентом Украины возжелали 74 человека

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о промежуточных результатах предвыборной президентской кампании. По данным ЦИК, пакет документов для регистрации кандидатом на высший пост в стране собрали и подали 74 человека. ЦИК Украины зарегистрировал 28 кандидатов, отказал 22, пишет РИА Новости.

В воскресенье некий Андрей явился в ЦИК с одним паспортом и настойчиво требовал принять его заявку. Полиция утихомирила "кандидата в президенты".

3 января до полуночи — последний день подачи документов. ЦИК будет принимать претендентов до полуночи по киевскому времени. Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

Социологи опросили граждан Украины и выяснили рейтинг симпатий избирателей:

1. Владимир Зеленский — 19 процентов,

2. Юлия Тимошенко — 18,2 процентов,

3. Петр Порошенко — 15,1 процентов.

4. Юрий Бойко — 10 процентов.