Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине набирает обороты кампания по выборам президента. Поскольку в стране как никогда много вранья, коррупции и спонтанного насилия, то по единодушному мнению наблюдателей кампания обещает стать "самой грязной" в истории Украины. Тон задает действующий глава государства.

Порошенко провел съезд своих сторонников, где выдвинулся в президенты на следующий срок. Напомним, голосование уже 31 марта. Самым ярким впечатлением прошедшего мероприятия стал огромный фотоколлаж с Путиным и самим Порошенко. При этом Путин, по странной логике организаторов, должен стать пугающей альтернативой Порошенко. Мол, если не Порошенко, то Путин.

Путин, надо сказать, в этой искусственной паре выглядел куда симпатичнее: более подтянутый, более спортивный, уверенный и оптимистичный. Порошенко — как побитая собака. Но нарциссизм Петра Алексеевича столь ослепил его, что плакат все же вывесили. Уверен, что если бы действительно альтернатива для Украины была такой (Путин или Порошенко), то девять десятых уж точно проголосовали бы за Путина.

Да, видимо, без Путина никак не может и сам Порошенко. Хоть от обратного, но все равно хочет погреться рядом, представить себя равновеликим, да еще спасителем Европы от российских орд. Все это смешно и дико одновременно, но таково сейчас на Украине качество политики вообще.

Автор: Елена Ерофеева

Его испытательный срок закончился. Епифания короновали. Восшествие раскольника Думенко на престол — это громко назвали "интронизацией" — проигнорировал весь православный мир: почти никто из приглашенных не приехал.

Не было предводителя церковного раскола Варфоломея. Не было афонских монахов — они отказались участвовать в шабаше. Даже самозваного патриарха Филарета не было. Он сказался больным. Но был Порошенко — причащался.

Для президента эта автокефалия вместе с томосом и карманным предстоятелем — главный политический проект года. Он к выборам готовится. Порошенко выбирал дату, когда объявить. День соборности заняла Тимошенко. Порошенко досталась битва под Крутами, когда украинские студенты выступили против большевиков. В неравном бою решили отступить, бежали, заблудились, попали в плен. История поражения столетней давности — идеальная дата, чтобы президенту-неудачнику пойти на второй срок.

В выставочном центре — только проверенные зрители. То есть на входе проверили каждого. Журналистов пускали только правильных. Публику собирали по городам и весям: от каждой области — по горстке электората.

Он идет на выборы один, без партии. Блок Петра Порошенко своим низким рейтингом только тянет его на дно, а президент и без того не в авторитете. Со сцены его поддержат генеральный прокурор Луценко, премьер Гройсман, спикер Верховной Рады Парубий по прозвищу Логопед. Слово замолвит бывший генсек НАТО Расмуссен.

Президент выступил с новой триадой. Он снова твердил про Евросоюз и НАТО, куда стремится Украина, но пока не берут. Ради этого Порошенко уже пять лет прислуживает Западу. Чтобы угодить, делает резкие выпады в сторону России. И вдруг на форуме он будто в половину оборота поворачивается лицом к восточному соседу. "Естественно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны", — сказал он.

Он идет на эту уловку, чтобы хоть как-то поднять свой рейтинг. Порошенко, конечно, не готов восстановить былую дружбу с Россией. Это лишь предвыборная реплика. Он любит такими бросаться. Обещал закончить войну в считаные часы, но вот уже пять лет на войне зарабатывает. Обещал покончить с бедностью, но экономика в глубоком кризисе, народ — в глубокой нищете.

Николай Ковтунов уехал из Рубежного — это город в Луганской области, подконтрольной Украине. Работал на картонном комбинате. Его давно звали в Россию. Директор Суражского картонного завода несколько лет охотился за украинскими технологами. У них база хорошая.

"Комбинат остановили, потому что некуда продавать. В Россию выгодно продавать, в Европу — далековато. Все-таки Европа владеет своими технологиями, украинцев опережает. Стоят предприятия", — сказал Ковтунов.

До Майдана технологи отказывали, после уговаривать не пришлось. Сами приехали. Артема Кирпа уехать из Рубежного заставила жена, медсестра неотложки. Настя вывозила раненых из-под обстрелов.

"Восток не поддерживал Майдан. Мало того, мы как-то даже на него внимания не обращали. Мы просто работали — и все", — вспоминает Артем.

В 2014 году их лишили права голоса — в Рубежном выборов президента не было. Тогда объясняли: ситуация сложная. Вместо избирательных бюллетеней в город завозили снаряды. Под обстрелами рушились здания, вместе с городом — мирная жизнь.

Они и в этот раз голосовать не будут — в России участки не откроют. Но за политическими новостями все равно следят.}

Постулаты Юлии Тимошенко не меняются со времен "оранжевой революции". Вперед на Запад, в Евросоюз и НАТО, "на подсос" к МВФ. Связать Украину кредитами и отдать за долги. В этом они с Порошенко схожи.

Между ними много общего. Оба любят маршировать с военными. Но Юля берет их под руку, рядом с бравыми офицерами она даже выглядит моложе, никак не на 60. Петр Алексеевич отряд бойцов использует фоном.

На зеленом фоне — Порошенко выглядит мрачно. Тимошенко же расцветает. В Чернигове сходила на рынок: купила сразу три вышиванки и шмат сала — единственная твердая валюта на Украине.

Пока Тимошенко закусывала салом, в рейтинге лидеров ее обогнал Владимир Зеленский. Дошутились. Теперь юморист — на первом месте. Президент по-прежнему в отстающих. Он опережает конкурентов только по доходам.

Кандидаты раскрыли свои декларации. Самой бедной оказалась Юля. У них с мужем ни квартиры, ни дома, ни земли. Только две машины. И немного наличности — 17 миллионов гривен. Если сравнивать с Порошенко, это сущие копейки. На банковском счету Петра Алексеевича сумма в 40 раз превышает накопления Зеленского и в 1100 раз гроши Тимошенко.

Даже Одесса уже не смеется. На подъездах — угрожающие объявления: жильцам обещают ограничить подачу света, перекрыть воду и газ. Долги населения стремительно растут. Оплачивать коммунальные услуги украинцы уже не в состоянии.

На Украине сегодня — кризис неплатежей. Депутат Юрий Бойко называет это "бесчеловечным экспериментом". Он готовит законопроект о списании долгов. Ведь этот тарифный беспредел устроила киевская власть, людей намеренно вгоняют в нищету.

"Люди обижены, озлоблены, потому что они не знают, как им выжить на эту мизерную пенсию, как отопить жилье", — говорит Бойко.

Если Вашингтон ставит на Порошенко, то Харьков — на Бойко. Последние соцопросы показывают, что кандидат от оппозиционной платформы "За жизнь" лидирует, по мнению харьковчан. Его официальное выдвижение в кандидаты прошло недавно.

Его предвыборная программа — это мир, дружба, нейтралитет. И если Порошенко поднимает рейтинг на теме разрыва отношений с Россией, Бойко предлагает дружбу восстанавливать.

Место встречи трех сестер: России, Украины, Белоруссии. Монумент дружбы, установленный еще в 1975-м, считался символом славянского единства. Теперь он как отражение российско-украинских отношений. Требуется капитальный ремонт.

Пограничные столбы России и Украины стоят напротив, пограничники держатся на расстоянии. Мы едем вдоль границы до села Забрама. Здесь в XVII веке монахи Киево-Печерской лавры основали Успенский монастырь в стиле украинского барокко. 90 лет он стоит обезглавленный. Пока только звонницу восстановили.

Пред завернутыми в рушники иконами приезжий батюшка служит литургию. На тканых полотнах — национальный орнамент: не украинский, не русский — здесь все смешалось. И этот брянский говорок, когда вместо "косынки" можно услышать "хусточка". Это все оттуда, из-за границы.

Мост в селе Забрама местные жители прозвали "мостом дружбы". Его построили в 2012-м, чтобы удобнее было ходить и ездить друг к другу в гости. Ведь раньше как было? Перешел через мост – 500 метров — и Украина. Теперь — дошел до края, остановился. Дальше нельзя. Граница не пускает.

Елена Бойко по-украински варит борщ — с красным буряком — но в Незалежную уже давно не ездит. Близкие и там, и тут. Но стоит заговорить о политике, прерывается: украинские родственники больше рады мешку картошки, чем разговорам о призрачном будущем.

Тема войны и мира — одна из главных на этих выборах. Порошенко в своем 40-инутном докладе несколько раз менял вектор. То призывал к холодному миру с Россией, то снова ссорился и предлагал идти своим путем — европейским.

Пока утомленная публика слушала скучный доклад президента, журналисты искали по рядам знакомые лица. В объектив камеры попала Алена Савраненко — звезда YouTube. Читает рэп. Она ушла в антракте и написала в соцсетях, что на тусовку к президенту ее заманили обманом. В отместку выложила в Интернет свою новую композицию: Постоянно слышишь обещания, справа и слева слышишь обещания. Пустые обещания. Они обещают тебе, что уже в новой эпохе почасово идут перемены к лучшему. И у тебя законный обед, и никто не побежал к этим изменениям, как типичный лентяй".

В обещаниях Порошенко — ничего нового. Будто достал с полки "запылившиеся" наработки. Почти все сделал, но обязательно нужно еще лет пять.