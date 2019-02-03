Тема:

Дело Арашуковых 39 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
3 февраля 201922:49 Виталий Кармазин

В Карачаево-Черкесии боятся Арашуковых и после ареста

Такого в нашем парламенте еще не было никогда. Никогда в истории России — ни в царское время, ни в советское, ни в новейшей истории. Экстраординарное событие произошло в Совете Федерации 30 января. Сначала погасла прямая телетрансляция из зала заседания. Потом туда зашли двое — генпрокурор страны Чайка и глава Следственного комитета Бастрыкин. Цель неожиданного визита — задержание молодого человека — 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Быстро уладили формальности — проголосовали за снятие неприкосновенности — и увели задержанного. Сенатор, правда, бросился бежать, но Валентина Матвиенко решительным голосом усадила его на место.

Сенаторам объяснили, что за коллегой, по всей видимости, два убийства. Арашукову предложили дать пояснения — он отказался. Теперь объясняется в СИЗО. Интересная деталь: Арашуков на следствии попросил переводчика, сославшись на то, что плохо понимает по-русски.

Аресты по делу Арашуковых в Басманном суде шли три дня подряд. Первым в СИЗО отправили сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его обвиняют в двух заказных убийствах и давлении на свидетелей. Ему грозит пожизненное.

Затем суд арестовал его отца Рауля, брата и дядю. Позже — еще троих человек. Оперативники провели обыски в 11 городах. Дома и в офисах подозреваемых. Им вменяют создание организованной преступной группы и хищения топлива. До 20 лет лишения свободы.

Арест Арашуковых в этом черкесском доме вызывает слезы радости. Родные Аслана Жукова, убитого в 2010 году, давно называли заказчиками преступления Рауфа Арашукова.

Аслан возглавлял молодежную общественную организацию "Адыге Хасэ". В 2010-м Рауф Арашуков обратился к нему с предложением устроить погром в здании народного собрания. По задумке, хулиганов должен был успокоить сам Арашуков, тем самым показав свое влияние. Жуков отказался, вскоре он был застрелен.

В 2010 году убили и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Исполнителей преступления задержали. Они рассказали, что Рауф Арашуков предложил полмиллиона рублей за убийство Шебзухова. Фраль Шебзухов должен был стать премьер-министром республики. Это пост планировал занять и Арашуков-младший.

Пока уголовные дела об убийствах не забрали в Москву, Арашуковы чувствовали себя в регионе как хозяева.

"Они дразнили народ своим поведением, кортежами, как проезжают, как себя выставляют, как все себе забирают: рынок, завод закрыли, хлебозавод присвоили, базар в центре города", — вспоминает брат убитого Фраля Шебзухова Руслан.

Дорогие машины. У каждого члена семьи — свои автомобильные номера. Частные самолеты. У жены сенатора — магазин одежды в самом центре Москвы. Позолоченное оружие, золотые слитки — это то, что изъято во время обысков.

Особое внимание следователи и оперативники ФСБ уделили резиденции Арашуковых "Адиюх Пэлас". Невероятный вид. Ландшафтный дизайн. Своя выставка ретроавтомобилей. Комплекс построен у подножия горы, на которой стоит древняя башня Адиюх. Некогда государственный пансионат оказался в руках Арашуковых. Здесь они справляли все семейные праздники.

Другой особняк — в Ессентуках. Памятник истории и культуры 1904 года. Бывший владелец Виктор Ябс заключил сделку о продаже этого дома Арашукову и вскоре неожиданно умер.

Себя Рауль и Рауф Арашуковы позиционировали как меценаты. Устраивали соревнования по различным видам спорта, посвященные своей же фамилии. Построили мечеть.

В родном Хабезском районе в Карачаево-Черкесии их влияние не ослабло и после ареста. Чиновники местной администрации боятся говорить про Арашуковых.

Глава семьи Рауль в 80-е был дважды суди: за кражу пшеницы и подсолнечника, в совхозе, где работал водителем. После освобождения из колонии сменил род занятий — стал выбивал у местных предприятий долги за газ.

Уже в 2002 году Арашуков начал расставлять на разные посты в газовые предприятия региона своих друзей и родственников. Племянник Руслан Арашуков возглавлял компанию в Астрахани. Друг семьи Николай Романов руководил фирмой в Ставрополе. Еще один друг — Гузер Хашукаев — отвечал за поставки газа в Черкесске.

Следствие посчитало, что с 2002-го по 2017 годы с помощью различных махинаций группировка украла голубого топлива на 31 миллиард рублей.

Карьера Рауфа Арашукова росла как на дрожжах. В 18 — депутат Гордумы Ставрополя. В 21 — министр труда Карачаево-Черкесии. В 23 — глава родного Хабезского района. В 30 — сенатор.

В ходе следствия выяснилось, что у Рауфа Арашукова есть вид на жительство в Арабских Эмиратах. Но уехать на Ближний Восток сенатору не удалось. Сейчас он в СИЗО. Там его встретили как обычного арестанта.

В Карачаево-Черкесии продолжаются следственные действия. Сотрудники СКР и ФСБ устанавливают и других возможных участников масштабных хищений. Обыски идут и в родном селе Арашуковых, на выезде из которого пока висит огромный рекламный плакат с улыбающимся Рауфом Арашуковым И надписью, которая теперь звучит как издевка: "Я всегда со своим народом".

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

20:48

Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

20:15

Кораблекрушение в районе Багам: не менее 16 погибших

19:03

МЧС уточнило данные по жертвам ДТП с детским автобусом

18:45

"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

17:30

Трамп отказался от встречи с Мадуро и пригрозил войной

16:04

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

14:59

Признание Гуайдо: Париж поставил Мадуро ультиматум

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

2 часа назад
Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

56 минут назад
Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

2 часа назад
Политика США напоминает действия конкистадоров

Политика США напоминает действия конкистадоров

1 час назад
Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

4 часа назад
Слуцкий опроверг фейк о Скабеевой

Слуцкий опроверг фейк о Скабеевой

2 часа назад
Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

2 часа назад
Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

3 часа назад
Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

1 час назад
Трамп признал ошибки спецслужб

Трамп признал ошибки спецслужб

2 часа назад
Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

1 час назад
Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

4 часа назад
Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

6 часов назад
Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

2 часа назад
Киселёв рассказал, почему люди одиноки

Киселёв рассказал, почему люди одиноки

1 час назад
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

1 час назад
Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

2 часа назад
Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

2 часа назад
Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

2 часа назад
В Домодедове самолет укатился с места стоянки

В Домодедове самолет укатился с места стоянки

2 часа назад
Мадуро заявил, что он как Иисус

Мадуро заявил, что он как Иисус

2 часа назад
Кораблекрушение в районе Багам: не менее 16 погибших

Кораблекрушение в районе Багам: не менее 16 погибших

3 часа назад
Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

3 часа назад
Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

3 часа назад
"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

3 часа назад
Ростовский стрелок сдался властям

Ростовский стрелок сдался властям

3 часа назад
"МанЮнайтед" продлил беспроигрышную серию до десяти игр, обыграв "Лестер"

"МанЮнайтед" продлил беспроигрышную серию до десяти игр, обыграв "Лестер"

3 часа назад
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу

3 часа назад
МЧС уточнило данные по жертвам ДТП с детским автобусом

МЧС уточнило данные по жертвам ДТП с детским автобусом

3 часа назад
Из-за "желтых жилетов" Макрон задумался о референдуме

Из-за "желтых жилетов" Макрон задумался о референдуме

4 часа назад
Россиянки выиграли эстафету этапа Кубка мира по шорт-треку

Россиянки выиграли эстафету этапа Кубка мира по шорт-треку

4 часа назад
Россия считает, что Венесуэле нужна помощь, а не деструктивное вмешательство

Россия считает, что Венесуэле нужна помощь, а не деструктивное вмешательство

4 часа назад
"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

4 часа назад
Бертенс стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

Бертенс стала чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге

4 часа назад
Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

4 часа назад
Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

4 часа назад
Это очень дорого, но американские военные не покинут Южную Корею

Это очень дорого, но американские военные не покинут Южную Корею

5 часов назад
Сергей Ковалев: подерусь с тем, кто готов к бою против меня

Сергей Ковалев: подерусь с тем, кто готов к бою против меня

5 часов назад
Швыряет и кусает: мать обвинили в издевательствах над младенцем

Швыряет и кусает: мать обвинили в издевательствах над младенцем

5 часов назад
Штаты останутся в Ираке, чтобы следить за Ираном, и могут вернуться в Сирию

Штаты останутся в Ираке, чтобы следить за Ираном, и могут вернуться в Сирию

5 часов назад
Отношения с Россией: "суровый" президент США заговорил о себе в третьем лице

Отношения с Россией: "суровый" президент США заговорил о себе в третьем лице

5 часов назад
Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

Ле Пен заявила, что ЕС хочет развязать войну в Ирландии

6 часов назад
9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

7 часов назад
Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

8 часов назад
Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

8 часов назад
Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

Комик Зеленский пообещал Западу сесть за стол переговоров с Путиным

12 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16