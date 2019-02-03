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Дело Арашуковых 39 минут назад
В Карачаево-Черкесии боятся Арашуковых и после ареста
Такого в нашем парламенте еще не было никогда. Никогда в истории России — ни в царское время, ни в советское, ни в новейшей истории. Экстраординарное событие произошло в Совете Федерации 30 января. Сначала погасла прямая телетрансляция из зала заседания. Потом туда зашли двое — генпрокурор страны Чайка и глава Следственного комитета Бастрыкин. Цель неожиданного визита — задержание молодого человека — 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Быстро уладили формальности — проголосовали за снятие неприкосновенности — и увели задержанного. Сенатор, правда, бросился бежать, но Валентина Матвиенко решительным голосом усадила его на место.
Сенаторам объяснили, что за коллегой, по всей видимости, два убийства. Арашукову предложили дать пояснения — он отказался. Теперь объясняется в СИЗО. Интересная деталь: Арашуков на следствии попросил переводчика, сославшись на то, что плохо понимает по-русски.
Аресты по делу Арашуковых в Басманном суде шли три дня подряд. Первым в СИЗО отправили сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его обвиняют в двух заказных убийствах и давлении на свидетелей. Ему грозит пожизненное.
Затем суд арестовал его отца Рауля, брата и дядю. Позже — еще троих человек. Оперативники провели обыски в 11 городах. Дома и в офисах подозреваемых. Им вменяют создание организованной преступной группы и хищения топлива. До 20 лет лишения свободы.
Арест Арашуковых в этом черкесском доме вызывает слезы радости. Родные Аслана Жукова, убитого в 2010 году, давно называли заказчиками преступления Рауфа Арашукова.
Аслан возглавлял молодежную общественную организацию "Адыге Хасэ". В 2010-м Рауф Арашуков обратился к нему с предложением устроить погром в здании народного собрания. По задумке, хулиганов должен был успокоить сам Арашуков, тем самым показав свое влияние. Жуков отказался, вскоре он был застрелен.
В 2010 году убили и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Исполнителей преступления задержали. Они рассказали, что Рауф Арашуков предложил полмиллиона рублей за убийство Шебзухова. Фраль Шебзухов должен был стать премьер-министром республики. Это пост планировал занять и Арашуков-младший.
Пока уголовные дела об убийствах не забрали в Москву, Арашуковы чувствовали себя в регионе как хозяева.
"Они дразнили народ своим поведением, кортежами, как проезжают, как себя выставляют, как все себе забирают: рынок, завод закрыли, хлебозавод присвоили, базар в центре города", — вспоминает брат убитого Фраля Шебзухова Руслан.
Дорогие машины. У каждого члена семьи — свои автомобильные номера. Частные самолеты. У жены сенатора — магазин одежды в самом центре Москвы. Позолоченное оружие, золотые слитки — это то, что изъято во время обысков.
Особое внимание следователи и оперативники ФСБ уделили резиденции Арашуковых "Адиюх Пэлас". Невероятный вид. Ландшафтный дизайн. Своя выставка ретроавтомобилей. Комплекс построен у подножия горы, на которой стоит древняя башня Адиюх. Некогда государственный пансионат оказался в руках Арашуковых. Здесь они справляли все семейные праздники.
Другой особняк — в Ессентуках. Памятник истории и культуры 1904 года. Бывший владелец Виктор Ябс заключил сделку о продаже этого дома Арашукову и вскоре неожиданно умер.
Себя Рауль и Рауф Арашуковы позиционировали как меценаты. Устраивали соревнования по различным видам спорта, посвященные своей же фамилии. Построили мечеть.
В родном Хабезском районе в Карачаево-Черкесии их влияние не ослабло и после ареста. Чиновники местной администрации боятся говорить про Арашуковых.
Глава семьи Рауль в 80-е был дважды суди: за кражу пшеницы и подсолнечника, в совхозе, где работал водителем. После освобождения из колонии сменил род занятий — стал выбивал у местных предприятий долги за газ.
Уже в 2002 году Арашуков начал расставлять на разные посты в газовые предприятия региона своих друзей и родственников. Племянник Руслан Арашуков возглавлял компанию в Астрахани. Друг семьи Николай Романов руководил фирмой в Ставрополе. Еще один друг — Гузер Хашукаев — отвечал за поставки газа в Черкесске.
Следствие посчитало, что с 2002-го по 2017 годы с помощью различных махинаций группировка украла голубого топлива на 31 миллиард рублей.
Карьера Рауфа Арашукова росла как на дрожжах. В 18 — депутат Гордумы Ставрополя. В 21 — министр труда Карачаево-Черкесии. В 23 — глава родного Хабезского района. В 30 — сенатор.
В ходе следствия выяснилось, что у Рауфа Арашукова есть вид на жительство в Арабских Эмиратах. Но уехать на Ближний Восток сенатору не удалось. Сейчас он в СИЗО. Там его встретили как обычного арестанта.
В Карачаево-Черкесии продолжаются следственные действия. Сотрудники СКР и ФСБ устанавливают и других возможных участников масштабных хищений. Обыски идут и в родном селе Арашуковых, на выезде из которого пока висит огромный рекламный плакат с улыбающимся Рауфом Арашуковым И надписью, которая теперь звучит как издевка: "Я всегда со своим народом".
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