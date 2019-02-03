Спорт для всех и рывок промышленности: новый этап развития Ярославской области
29 января стартовал обратный отсчет до чемпионата Европы по футболу 2020 года. Осталось уже менее 500 дней. Среди 12 европейских городов, что примут "Евро-2020" — российский Санкт-Петербург. Нет сомнений, что пройдет там все на самом высоком уровне. Чемпионат мира, который Россия принимала летом, — убедительный пример.
Подобные события, безусловно, привлекают людей к спорту. По данным ВЦИОМ, доля россиян, занимающихся спортом, составляет сейчас 60%. В 2006 году их было всего 38%. Причем 17% граждан тренируются ежедневно, 22 % — несколько раз в неделю, еще 10% ходят в зал раз в неделю. По всей стране открываются новые стадионы и спортивные площадки. Делается вся, чтобы спорт стал доступным. Это — государственный приоритет.
Три с половиной часа на скоростном поезде из Москвы — лучший повод приехать и посмотреть, чем и как живет Ярославль. Едут сюда теперь не только за историко-культурными впечатлениями от Золотого кольца — расширяется география спортивных комплексов.
Для детей — самый профессиональный инвентарь: камни, щетки, тренеры — чемпионы Европы. В Ярославле, на Ледовой арене, заработала школа олимпийского резерва по керлингу. 40 ребят записались сразу после открытия. А с 9-летней Настей пришли бабушка с дедушкой — тренируются вместе с внучкой. Подобных детских центров ни у одной страны, принимавшей Зимние игры, нет.
Камень весит 20 килограмм, но по льду идет очень легко. И всегда — вопрос: зачем щетка? От трения лед подтаивает — камень ускоряется. В общем, этот спорт — смесь физических нагрузок, ледовых шахмат и даже покера. Не игра, а чудо!
Принимают всех желающих, как и в лыжный центр, что в поселке Демкино под Рыбинском. Здесь готовят к открытию новый биатлонный комплекс. На новой биатлонной трассе обязательно зажгутся новые спортивные звезды, которые подрастут как раз к олимпийскому 2022 году. Комплекс уже принимает ежегодный международный лыжный марафон. Два круга по 25 километров.
Спортивная подготовка не позволят осилить всю трассу. Но вот последний перед финишем спуск. Говорят, здесь можно развить скорость до 50 километров в час.
Количество занимающихся массовым спортом в регионе увеличилось в два раза. "К нам приезжают участники стран мира и 50 регионов страны. Мы хотим максимально популяризировать спорт. В этом наша основная задача", — пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
С набережной открывается немало памятников старины. Одна из жемчужин Ярославской области — Свято-Введенский Толгский монастырь, расположенный на левом берегу Волги. Он был основан в 1314 году. Многовековая история и трагическая судьба в ХХ веке. Обитель закрыли в 1928 году. И только в 1987-м после передачи Русской Православной Церкви монастырь был открыт как первая возрожденная женская обитель. Служительницы рассказывают гостям новости. Недавно за счет средств Резервного фонда президента перекрыли все обветшавшие крыши. Монастырская колокольня — 52 метра. Это даже выше, чем 10-этажный дом.
И даже самые ревностные ценители наследия должны быть довольны, ведь ярославским историкам удается не только сохранять жемчужины, но и открывать их миллионам людей.
Коронационный альбом Елизаветы Петровны — редчайшее произведение и один из самых богато-украшенных фолиантов в истории российского книгопечатания, которые раньше и специалистам-то на руки не выдавали, теперь станет доступен любому, потому что проведена грандиозная реставрация.
Еще Ярославль по индексу промышленного производства весь год на первом месте в Центральном федеральном округе и шестой в России.
Новейшей разработка ярославских специалистов – это современные туристические яхты на подводных крыльях. Скорость — почти 80 километров в час. Есть заказы и из-за рубежа.
В поселке Дубки, под Ярославлем, запустили с нуля несколько гектаров новых теплиц — огурцы, помидоры и розы. Производительность автоматизированного цветочного конвейера — 2 миллиона цветов в год. Доставку в любую точку России обещают в течение двух дней.
Десятки специалистов здесь уже работают, еще сотни новых мест появятся в смежных производствах. Ярославская область сегодня объявляет о новом этапе своей экономической программы. Более 2 миллиардов рублей бюджетного финансирования — на развитие малого бизнеса.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
ДТП с детским автобусом под Калугой. Есть жертвы
- Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу
- Мать избила двухмесячного младенца
- Трамп пригрозил Мадуро войной
- Дотянул до последнего: Порошенко подал документы в ЦИК
Самое читаемое
-
Мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида
- Авиадебоширу, из-за которого пришлось посадить самолет в Сочи, грозит до 5 лет тюрьмы
- Умерла актриса Валентина Березуцкая
- Преступление века сорвалось из-за дорожных рабочих
- Мальчик от холода уже плакать не мог: малыша забыли на площадке
Вести.Экономика
-
Россия и Китай избавляются от госдолга США
- Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
- Количество наличных денег в России выросло до нового рекорда
- Маркс: в США усиливаются антикапиталистические настроения
- В поиске долларов: "Газпром" выходит на международный рынок
Вести.Hi-tech
-
4 месяца с iPhone XS Max: смартфон или автомобиль?
- Сколько времени мы проводим в интернете? Ответ шокирует
- iPhone получат лазерное "3D-зрение"
- Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото
- Исследование: гаджеты замедляют развитие дошкольников
Авто.Вести.Ru
-
Новый Mercedes-Benz V-Класса: премьера и сроки для России!
- Российские седаны Aurus испытывают аномальными морозами
- Бюджетный кросс-хэтчбек Kia Rio получил клиренс почти в 20 см
- Проект "Рейндж Ровера" за 20 млн рублей похоронили
- Стартовало производство новой Toyota Corolla для России
Недвижимость
-
Владельцев электроплит в России хотят лишить льгот
- Метро в Токио хотят разгрузить при помощи лапши
- Дом в Канаде можно купить за 25 долларов и интересное письмо
- Владельцы московских квартир стали жаднее
- Принц Гарри переезжает из-за любителей секса на природе
- Что нужно знать при покупке дачи
Вести.Медицина
-
Инструкция: в какое время дня лучше принимать витамины
- Новые средства от тараканов больше вредят хозяевам, чем тараканам
- Использовать пластиковые контейнеры для еды опасно
- Можно ли справиться с простудой, если спать целый день
- Синдром Алисы в Стране чудес: что нужно об этом знать
Вести в 20.00
-
Америка развязала новую гонку вооружений
- Мощным взрывом Бурею вернули в привычное русло
- С Мишелем Леграном простились по православному обряду
Вести-Москва
-
На семью с ребенком в Серпухове напали два добермана
- Запись детей в школы: в столице обошлось без ажиотажа
- Торговцам веселящим газом перекрыли кислород
- В Большом прошел гала-концерт в честь Екатерины Максимовой
- Забег по лесу, путешествие на Крайний Север или в Неаполь XVII века: столичная афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Привезённый астронавтами лунный грунт мог образоваться на Земле
- ГМ-куры начали нести лекарственные яйца
- На плёнку попала одна из самых больших белых акул в истории наблюдений
- Бактерии языка своевременно укажут на один из самых опасных видов рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Солист "Иванушек" 20 лет скрывал внебрачного сына
- Известный актер винит себя в страшной аварии
- Отцом Прохора Шаляпина может быть его дед
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
В Москву пришло опасное потепление
- Недетские игры: чем занимал свой досуг экс-замглавы Росгеологии
- Чиновник Минэкологии украсил кабинет чучелом краснокнижной совы
- Ограничение госпитализации в Москве опровергли
- Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся