Спорт для всех и рывок промышленности: новый этап развития Ярославской области

29 января стартовал обратный отсчет до чемпионата Европы по футболу 2020 года. Осталось уже менее 500 дней. Среди 12 европейских городов, что примут "Евро-2020" — российский Санкт-Петербург. Нет сомнений, что пройдет там все на самом высоком уровне. Чемпионат мира, который Россия принимала летом, — убедительный пример.

Подобные события, безусловно, привлекают людей к спорту. По данным ВЦИОМ, доля россиян, занимающихся спортом, составляет сейчас 60%. В 2006 году их было всего 38%. Причем 17% граждан тренируются ежедневно, 22 % — несколько раз в неделю, еще 10% ходят в зал раз в неделю. По всей стране открываются новые стадионы и спортивные площадки. Делается вся, чтобы спорт стал доступным. Это — государственный приоритет.

Три с половиной часа на скоростном поезде из Москвы — лучший повод приехать и посмотреть, чем и как живет Ярославль. Едут сюда теперь не только за историко-культурными впечатлениями от Золотого кольца — расширяется география спортивных комплексов.

Для детей — самый профессиональный инвентарь: камни, щетки, тренеры — чемпионы Европы. В Ярославле, на Ледовой арене, заработала школа олимпийского резерва по керлингу. 40 ребят записались сразу после открытия. А с 9-летней Настей пришли бабушка с дедушкой — тренируются вместе с внучкой. Подобных детских центров ни у одной страны, принимавшей Зимние игры, нет.

Камень весит 20 килограмм, но по льду идет очень легко. И всегда — вопрос: зачем щетка? От трения лед подтаивает — камень ускоряется. В общем, этот спорт — смесь физических нагрузок, ледовых шахмат и даже покера. Не игра, а чудо!

Принимают всех желающих, как и в лыжный центр, что в поселке Демкино под Рыбинском. Здесь готовят к открытию новый биатлонный комплекс. На новой биатлонной трассе обязательно зажгутся новые спортивные звезды, которые подрастут как раз к олимпийскому 2022 году. Комплекс уже принимает ежегодный международный лыжный марафон. Два круга по 25 километров.

Спортивная подготовка не позволят осилить всю трассу. Но вот последний перед финишем спуск. Говорят, здесь можно развить скорость до 50 километров в час.

Количество занимающихся массовым спортом в регионе увеличилось в два раза. "К нам приезжают участники стран мира и 50 регионов страны. Мы хотим максимально популяризировать спорт. В этом наша основная задача", — пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

С набережной открывается немало памятников старины. Одна из жемчужин Ярославской области — Свято-Введенский Толгский монастырь, расположенный на левом берегу Волги. Он был основан в 1314 году. Многовековая история и трагическая судьба в ХХ веке. Обитель закрыли в 1928 году. И только в 1987-м после передачи Русской Православной Церкви монастырь был открыт как первая возрожденная женская обитель. Служительницы рассказывают гостям новости. Недавно за счет средств Резервного фонда президента перекрыли все обветшавшие крыши. Монастырская колокольня — 52 метра. Это даже выше, чем 10-этажный дом.

И даже самые ревностные ценители наследия должны быть довольны, ведь ярославским историкам удается не только сохранять жемчужины, но и открывать их миллионам людей.

Коронационный альбом Елизаветы Петровны — редчайшее произведение и один из самых богато-украшенных фолиантов в истории российского книгопечатания, которые раньше и специалистам-то на руки не выдавали, теперь станет доступен любому, потому что проведена грандиозная реставрация.

Еще Ярославль по индексу промышленного производства весь год на первом месте в Центральном федеральном округе и шестой в России.

Новейшей разработка ярославских специалистов – это современные туристические яхты на подводных крыльях. Скорость — почти 80 километров в час. Есть заказы и из-за рубежа.

В поселке Дубки, под Ярославлем, запустили с нуля несколько гектаров новых теплиц — огурцы, помидоры и розы. Производительность автоматизированного цветочного конвейера — 2 миллиона цветов в год. Доставку в любую точку России обещают в течение двух дней.

Десятки специалистов здесь уже работают, еще сотни новых мест появятся в смежных производствах. Ярославская область сегодня объявляет о новом этапе своей экономической программы. Более 2 миллиардов рублей бюджетного финансирования — на развитие малого бизнеса.