Слуцкий опроверг фейк о Скабеевой

Депутат Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий опроверг информацию о том, что российскую журналистку Ольгу Скабееву собираются лишить аккредитации в ассамблее. В разговоре с корреспондентом RT парламентарий назвал эту информацию абсолютным фейком.

Таким образом Слуцкий прокомментировал слова депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (члена украинской делегации в ПАСЕ) о том, что Скабееву лишат аккредитации из-за инцидента в ходе прошедшей сессии.

Как заметил российский депутат, все произошедшее вызывает чувство неловкости, а толкать женщину недостойно мужчины. Никаких претензий к Скабеевой, предъявлять нельзя.

По словам Слуцкого, украинская Рада и антироссийски настроенная часть украинского общества пытаются раздуть из этого инцидента скандал. "Там пользуются любой зацепкой, чтобы пытаться раздуть подобные скандалы, имеющие заведомо антимосковскую направленность", — подчеркнул он.

Этим же грешат и некоторые другие делегации в ПАСЕ: они используют любую зацепку, чтобы раздувать "разного рода антироссийские истории в информационном пространстве", добавил Слуцкий.

24 января Ольга Скабеева брала интервью у вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко в кулуарах ПАСЕ. В ходе интервью журналистку сперва толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко, а затем — представитель украинской делегации Борислав Береза.