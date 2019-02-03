Ирак готовит проект о разрыве соглашения по безопасности с Соединенными Штатами

Вице-спикер парламента Ирака заявил о том, что законодатели разработают проект о разрыве соглашения по безопасности с Соединенными Штатами. Это, по его мнению, приведет к тому, что иностранные советники покинут Ирак, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирак нужен Штатам, чтобы следить за Ираном. Кроме того, часть войск, выведенных из Сирии, будет дислоцирована на военной базе США в Иране. Если Трамп захочет, эти войска смогут быстро вернуться в Сирию.