Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

В воскресенье, 3 февраля, на территории жилого района неподалеку от Анахайма (штат Калифорния, США) упал небольшой двухмоторный самолет Cessna 414. Сообщение о ЧП появилось в Twitter службы пожарной охраны города.

В результате происшествия два человека погибли и еще двое получили травмы, передает ТАСС. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточняет местный филиал телеканала ABC, на месте падения самолета вспыхнул пожар. Огонь охватил минимум два дома.