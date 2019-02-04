Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
4 февраля 201903:05

Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

Global Look Press

В воскресенье, 3 февраля, на территории жилого района неподалеку от Анахайма (штат Калифорния, США) упал небольшой двухмоторный самолет Cessna 414. Сообщение о ЧП появилось в Twitter службы пожарной охраны города.

В результате происшествия два человека погибли и еще двое получили травмы, передает ТАСС. Пострадавших доставили в больницу.

Как уточняет местный филиал телеканала ABC, на месте падения самолета вспыхнул пожар. Огонь охватил минимум два дома.

Сейчас

03:51

Пожар в доме на Никитском бульваре локализован

03:37

В горящем доме на Никитском бульваре обрушились перекрытия

03:15

Число жертв пожара в доме на Никитском бульваре выросло до 2

02:51

Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

02:17

Из горящего дома на Никитском бульваре эвакуированы 17 человек

01:46

На Никитском бульваре в Москве горит жилой дом

20:48

Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пожар в доме на Никитском бульваре локализован

Пожар в доме на Никитском бульваре локализован

18 минут назад
Встреча Трампа с Кимом уже назначена: идет обсуждение деталей

Встреча Трампа с Кимом уже назначена: идет обсуждение деталей

2 часа назад
Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

Найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала

2 часа назад
Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

Валерия Иванова пытали до последнего, но не сломили

7 часов назад
Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

Самолет упал в жилом районе на юге Калифорнии

1 час назад
Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

1 час назад
Слуцкий опроверг информацию о лишении Скабеевой аккредитации в ПАСЕ

Слуцкий опроверг информацию о лишении Скабеевой аккредитации в ПАСЕ

6 часов назад
Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

Россия "приземлит" "Калибры" и сможет наносить удары в обход ПРО

6 часов назад
Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

Задержан владелец автобуса, попавшего в аварию под Калугой

5 часов назад
Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

Фигуристка Александра Трусова выиграла юношеский чемпионат России

7 часов назад
Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

Путин - о размещении оружия: мы первыми не начинаем

7 часов назад
Политика США напоминает действия конкистадоров

Политика США напоминает действия конкистадоров

6 часов назад
Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

Коронацию Епифания проигнорировал весь православный мир

6 часов назад
Трамп признал ошибки спецслужб

Трамп признал ошибки спецслужб

7 часов назад
Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

Внезапная смерть: Децл на здоровье не жаловался

8 часов назад
Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

Венесуэла намерена расширять сотрудничество с Россией

6 часов назад
Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

Пушков ответил на немецкий призыв убрать ракеты за Урал

9 часов назад
Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

Трагические кадры: врачи не смогли помочь Децлу. Видео

11 часов назад
Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

Эрдоган собирается встретиться с Путиным 14-го

7 часов назад
Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле

Джастин Трюдо и Хуан Гуайдо обсудили вопросы международной помощи Венесуэле

2 часа назад
В Москве двое мужчин и женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля

В Москве двое мужчин и женщина отравились угарным газом от заведенного автомобиля

2 часа назад
Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

Число мигрантов, погибших при крушении лодки на Багамах, выросло до 28

3 часа назад
В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

В Энгельсе 30 тысяч жителей остались без холодной воды из-за аварии

3 часа назад
Киселёв рассказал, почему люди одиноки

Киселёв рассказал, почему люди одиноки

6 часов назад
В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

В Ираке подорвался на мине автобус с паломниками

6 часов назад
Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

Рубиконовцы облили краской посольство Италии в Афинах

7 часов назад
Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

Венесуэльская оппозиция начинает давать трещины

7 часов назад
Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

Павел Кулижников снова выиграл забег на 500 метров на Кубке мира

7 часов назад
В Домодедове самолет укатился с места стоянки

В Домодедове самолет укатился с места стоянки

7 часов назад
Мадуро заявил, что он как Иисус

Мадуро заявил, что он как Иисус

7 часов назад
Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

Савченко попросила зарегистрировать ее кандидатом в президенты

8 часов назад
Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

Порошенко заявил, что Украина не должна останавливаться на полпути в ЕС и НАТО

8 часов назад
"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

"Локомотив" перебросал "Сочи", вырвав победу в концовке матча

8 часов назад
"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

"Дружба" и "Победа": Иран анонсировал запуск новых спутников

9 часов назад
Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

Опубликовано видео с американским ракетным заводом Raytheon

9 часов назад
Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

Дотянул до последнего дня: Порошенко подал документы в ЦИК

9 часов назад
9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

9,5 тонны кокаина: россиян арестовали без предъявления обвинения

11 часов назад
Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

Кроссоверы, В-класс и бюджетники: перемены российского авторынка за 10 лет

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 3 февраля 2019 года

13 часов назад
Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

Рейдеры бейсбольными битами выбивали у москвичей квартиры

13 часов назад
День влюбленных: куда пойти 14 февраля

День влюбленных: куда пойти 14 февраля

01.02.2019 09:40
Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в "Зарядье"

31.01.2019 12:10
Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

Дом музыки открывает продажу абонементов сезона 2019/2020

30.01.2019 09:16