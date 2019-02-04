"Нью Ингленд Пэтриотс" выиграл Супербоул

Тал известен победитель Национальной футбольной лиги. Им стал "Нью-Ингленд Пэтриотс", выигравший в матче за Супербоул у "Лос-Анджелес Рэмс" со счетом 13:3. Решающий матч прошел в Атланте.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу "Пэтриотс". Это самая низкая результативность в финале, начиная с 1975 года. В третьей четверти "Рэмс" отыгрались, но в заключительном игровом отрезке футболисты "Нью-Ингленд" совершили тачдаун. В итоге победа "патриотов" 13:3.

"Нью-Ингленд Пэтриотс" играл в финале в 11 раз в истории и в третий раз подряд. Клуб в шестой раз выиграл Супербоул. Ранее "патриоты" побеждали в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах.