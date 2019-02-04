Выборы в Сальвадоре: молодой консерватор Букеле объявил о своей победе

Найиб Букеле – молодой консерватор, бывший мэр столицы Сальвадора, с уверенностью объявил о своей победе на президентских выборах. "Сегодня мы победили в первом туре", — заявил он, добавляя, что это – исторический день.

Подсчет бюллетеней еще не завершился, обработано 45 процентов. Букеле уже набрал 54 процента голосов, передает ТАСС.

37-летний политик представляет блок "Великого альянса на национальное единство". В своей избирательной кампании он делал упор на социальные сети.

Остальные три кандидата существенно отстали от фаворита гонки. Кандидат от правящей левой партии "Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти" Уго Мартинес набрал 13 процентов голосов и уже признал свое поражение. Кандидат партии правоцентристов "Новая страна" Карлос Кальеха набрал 31 процент, а Хосуэ Альварадо от центристской партии "Давайте" – 0,8 процента.

Если после окончательного подсчета окажется, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, 10 марта пройдет второй тур выборов, где будут участвовать два лидера сегодняшнего голосования.