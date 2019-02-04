Следователи проводят проверку по факту смерти Децла

Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимом Децл) в Ижевске.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления, назначено судебно-медицинское исследование. Проводится полное и объективное установление обстоятельств.

Музыкант выступал в клубе Posh в центре Ижевска в ночь на 3 февраля. Он приехал на частную вечеринку, которую устроил владелец автосалона. Во время концерта Децл чувствовал себя отлично, но потом ему неожиданно стало плохо. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи не смогли помочь музыканту.

По словам концертного директора Павла Беленца, Децл умер от остановки сердца. Но точную причину смерти должно установить вскрытие. Телесных повреждений на теле певца не было.



Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Известность получил в конце 90-х годов под псевдонимом Децл. В последнее время выступал под псевдонимом Le Truk.

Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вышел в 2000 году. Он входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Лауреат премий Муз-ТВ, MTV Music Awards, "Золотой граммофон" и других.