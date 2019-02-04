Провалились две квартиры: под завалами сгоревшего на Никитском дома нашли седьмое тело

При разборе завалов в сгоревшем доме на Никитском бульваре в Москве найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, среди погибших — мужчина, три женщины и один мальчик. Данные обо всех погибших устанавливаются.

Пожар в доме номер 12 по Никитскому бульвару возник ночью. В 05​:09 огонь был ликвидирован. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Выгорело около тысячи квадратных метров. Разбор завалов уже завершен, продолжается проливка сгоревших конструкций.

Возгорание началось в квартире Ксении Башмет – дочери дирижера Юрия Башмета. Как рассказал РИА Новости гендиректор Русского концертного агентства Дмитрий Гринченко, квартира сгорела полностью, две квартиры провалились вниз. Ксения с сыном не пострадали – они успели выбежать из дома.

Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре. Он сообщил, что двое пострадавших находятся в НИИ имени Склифосовского. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.