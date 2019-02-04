Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после крупного пожара в центре Москвы, в котором погибли четыре человека. Минувшей ночью горел старинный дом на Никитском бульваре, в котором живут известные актеры, художники, музыканты. Пламя бушевало на площади 2000 метров, частично обрушились перекрытия. Эксперты пытаются оценить ущерб и установить причины возгорания.

После начала пожара всех жильцов дома эвакуировали. Людей уже начали пускать в ту часть здания, которая не пострадала. А на самом месте возгорания по-прежнему работают следователи — они выясняют причину пожара. Основная версия — короткое замыкание.

Огонь вспыхнул глубокой ночью и в считаные минуты охватил весь пятый этаж. Все дело в деревянных перегородках: зданию в этом году исполнилось 107 лет.

Люди выбегали на улицу без документов и вещей. Пожарные приехали уже спустя семь минут. Им быстро удалось сбить открытое пламя, но огонь ушел в перекрытия и полностью охватил четвертый и пятый этажи. Все вместе — больше двух тысяч квадратных метров. Позже между пятым и шестым этажами обрушились потолки.

"Я был дома, почувствовал сильный запах дыма — загорелась квартира над моим соседом. Я вышел, а там пламя хлещет!" — рассказывает один из жильцов.

Из дома спасатели вывели больше 40 человек, в том числе восемь детей, но несколько человек погибли. Тела двоих нашли в своих квартирах. Еще один человек скончался в подъезде, другой — по дороге в больницу в машине скорой помощи.

"Квартира — это практически целый этаж, а на седьмом этаже — двух-трехъярусные квартиры. Очень сложная планировка", — объясняет начальник Главного управления МЧС России по г. Москве Илья Денисов.

Дом на Никитском бульваре — объект культурного наследия, его построили еще до революции для служащих Государственного банка. Сейчас здесь живут известные художники и артисты.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Мосгорнаследие уже обратилось в МЧС с просьбой тщательно разобраться в причинах возгорания. Эксперты сейчас оценивают ущерб. Жильцы пострадавших от огня квартир вынуждены переехать. Часть дома придется закрыть на реконструкцию.