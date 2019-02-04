На юге Москвы прорыв канализации парализовал автомобильное движение

В понедельник днем из-за прорыва канализационной трубы временно перекрыто движение транспорта в сторону центра Москвы на Липецкой улице, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Центре организации дорожного движения столицы, сразу после МКАД в районе дома 23 на Липецкой улице движение в центр полностью перекрыто в связи со скоплением воды из канализационной трубы.

Автомобилистам, движущимся в центр города с МКАД, рекомендуется выбрать маршрут объезда по Загорьевскому проезду, а также по Варшавскому или Каширскому шоссе. На месте ЧП работают экстренные службы.

Как сообщалось, в январе произошел прорыв в Тушинском тоннеле. Бурый фонтан воды, смешанной с песком и глиной, хлынул из дамбы на улице Сходненской, в пяти метрах над землей. Движение по Волоколамскому шоссе было перекрыто в обе стороны.