Под Воронежем пожарные предотвратили взрыв цистерны с газом

Под Воронежем пожарные успели потушить фуру до взрыва цистерны, в которой везли пропан. О предотвращении ЧП на автодороге "Хохол-Нововоронеж" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Сергей Хренов на своей странице в Facebook, передает ГТРК "Воронеж".

Кабина фуры загорелась около полудня в понедельник, 4 февраля. Пожар считался бы рядовым, если бы тягать в это время не вёз пропал. В цистерне, прицепленной к большегрузу, оказалось 23 кубометра огнеопасного газа. Как рассказал представитель пресс-службы МЧС, спасатели из пожарной части №27 Нововоронежа справились с огнём до того, как он добрался до цистерны. Взрыва на дороге удалось избежать.