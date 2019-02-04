В Шереметьеве задержали россиянина с 2,5 кг кокаина

В столичном аэропорту Шереметьево таможенники пассажира, пытавшегося ввезти в Россию более 2,5 килограмма кокаина.

Россиянин прилетел в Москву из Латинской Америки. Наркотики были тщательно спрятаны в его багаже.

"Наркотик белого цвета был расфасован в семь брикетов в полимерной упаковке, скрытых в стенках чемодана пассажира", —- сообщили "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе.

Экспресс-анализ показал, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере" УК РФ.