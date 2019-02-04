Приморские лесорубы из любопытства разбудили спавшего в дупле медведя

Любопытство едва не довело двух жителей Приморья до больницы: мужчины обнаружили спящего в дупле дерева медведя и решили воспользоваться ситуацией и снять его с близкого расстояния. Все шло по плану ровно до тех пор, пока зверь не проснулся.

Легкомысленные "натуралисты" обнаружили хищника во время валки леса в Пожарском районе края. Они пропилили треугольное окно, аккуратно вытащили древесную "пробку" и, просунув руку с телефоном, окунулись в мир медвежьих сновидений. Знакомство, однако, было коротким, поскольку потревоженное животное проснулось. Лесорубы бросились наутек, но на их счастье зверь не бросился вдогонку, а остался в своей берлоге, которая, как видно на кадрах, получила брешь.

Пользователи "подвига" исследователей не оценили, более того, на них обрушился шквал критики.

"Вы ненормальный? Вы разбудили медведя, теперь он будет ходить и искать пищу, надеюсь, это будете вы. В школе надо было хорошо учиться, чтобы знать, что будет со зверем, которого разбудили раньше положенного срока", — пояснили мужчинам последствия их поступка местные жители.

Информации о состоянии зверя не поступало.