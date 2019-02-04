Дело о ДТП в Калужской области передано в Следственный департамент МВД

Уголовное дело по факту аварии с участием автобуса в Калужской области, в котором погибли семь человек, передано для расследования из регионального управления в Следственный департамент МВД России.

Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк, такое решение было принято по указанию замминистра Александра Романова.

Волк также сообщила, что уже создана следственная группа, и по поручению ее руководителя будут проведены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Кроме того, следствие обратилось в суд с ходатайством заключить под стражу водителя, обвиняемого по данному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что у следователей возникли вопросы и к организатору перевозок. В частности, вызывает сомнения подлинность документов техосмотра.



ДТП, которое унесло семь жизней, произошло утром 3 февраля на 128-м километре автодороги Калуга — Вязьма. Автобус опрокинулся в кювет. В нем находились 45 человек, в том числе 31 ребенок. Дети ехали на танцевальный конкурс в Калугу.

В больницах после аварии остаются 11 детей и шесть взрослых.