На юге Москвы горит складское помещение

На юге Москвы на площади 300 квадратных метров горит металлический склад.

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила о возгорании напротив дома 9 по улице Промышленной. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по адресу и немедленно приступили к тушению пожара, передает РИА Новости.

Сведений о пострадавших не поступало.