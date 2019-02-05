В Североморске создан новый отряд по борьбе с морскими диверсантами. На боевое дежурство подразделение заступило в торжественной обстановке, во всей красе показав свои навыки и возможности.

Отныне отряд будет охранять военные корабли во время базирования, среди них атомный ракетный крейсер "Петр Великий", сообщает "Россия 24".

Кроме того, бойцы всегда готовы отразить атаку противника на город как с моря, так и с берега. Отряд оснащен оружием, водолазным снаряжением и быстроходными лодками для патрулирования.